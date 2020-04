Dalot ve a Joao Félix como futuro referente del fútbol europeo

Joao Félix está recién empezando su etapa en el Atlético de Madrid. Todavía no ha gozado del protagonismo ni del rendimiento que se espera de él, aunque comenzó echando la puerta abajo. Diogo Dalot le conoce de cerca de su etapa en el Benfica y lo analizó en 'Eleven Sports'.

"No me sorprende el ascenso de Joao Félix. Es un orgullo verle crecer porque compartí el comienzo del fútbol con él. Tiene la capacidad de ser una referencia en el fútbol europeo", aseveró el 'red devil'. Le ve mucho potencial al delantero para los próximos años.

A pesar de que hace mucho tiempo que no coinciden, deslizó que siguen manteniéndose en contacto a través de las redes sociales y los videojuegos. "El otro día, me retó a jugar a la Playstation, pero aún no era posible. Pronto, jugaremos", relató.

Esta temporada, Joao Félix suma seis goles y tres asistencias en los 28 encuentros que lleva con el Atlético de Madrid. Firmó 20 dianas en 43 participaciones la temporada pasada. De ahí que haya muchas expectativas depositadas sobre él aunque tan solo tenga 20 años.