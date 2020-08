Dani Alves pidió responsabilidad al fútbol brasileño tras la suspensión

Una escena casi bochornosa se vivió en el terreno de juego cuando, por el pinganillo, el árbitro del partido se enteró de la suspensión del partido por parte del Tribunal de Justicia de Deporte de Brasil en el Goiás-Sao Paulo.

Pese a que ya conocían los diez positivos del equipo local horas antes, no fue hasta ese momento cuando se optó por esa determinación, algo que ha indignado a parte del fútbol del país.

Entre ellos Dani Alves, que dejó un crítico mensaje en sus redes sociales: "Me gustaría decir que lo que pasó fue inaceptable, no es responsable que tengamos que vivir este tipo de cosas y a las que estuvimos expuestos. O creamos conciencia y somos profesionales o es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo. Si la vida es lo más importante, entonces el resto no tiene sentido".

Sao Paulo, como entidad, también expresó su opinión al respecto: "Sao Paulo manifiesta su apoyo e informa que está de acuerdo con la decisión de posponer el partido de este domingo en Goiania. No hay nada más importante en estos momentos que preservar la salud y reflejar la importancia del cuidado para la sociedad".