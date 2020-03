Dani Alves se entrenó imitando animales

Un mono, una rana, un gusano, bailar 'breakdance'... Todos estos recursos están en el repertorio de Dani Alves para entrenar. Él mismo lo mostró en su cuenta oficial de Instagram, en la que, junto a su pareja, les enseñó a sus seguidores cómo se está ejercitando.

El objetivo es mover el cuerpo imitando el movimiento de algunos animales y hasta bailando. El lateral de Sao Paulo se concentró en tomar una casilla de salida y avanzar emulando los movimientos del animal en cuestión para estimular específicas partes del cuerpo.

Su pareja le acompañaba y realizaba el mismo entrenamiento. Una vez cubiertos unos metros, el ejercicio se detenía para cambiar de imitación. Alves dejó además un mensaje a sus fans para que le tomaran como ejemplo y, aparte de entrenar, no se aburrieran.

"Monos, ranas, lengüetazo, gusano, 'breakdance', lagarto, avestruz. No hablaré de problemas, pues no los controlo ni sé por qué los hay.... hablo de soluciones, hablo de cómo hacer para minimizar más problemas. Quedemos en casa ok, pero aburrirse ¡noooo!", publicó.