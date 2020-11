Dani Alves solo piensa en Sao Paulo

Tras caer eliminado en los octavos de final de la Sudamericana frente a Lanús en un partido loco, Sao Paulo se redimió de ese traspiés al conseguir este miércoles 18 de noviembre el pase a las semifinales de la Copa de Brasil tras pasar por encima de Flamengo y ganarle 3-0.

Pero ahí no se quedaron las buenas noticias. Después del encuentro, Dani Alves aseguró que no se plantea cambiar de aires, algo que puso fin a la incertidumbre de la situación del ex jugador del Barça, del que no se sabía cuál podría ser su siguiente destino.

"Respeto es la palabra que define el sentimiento por este club. Sé que no es el mejor momento en términos de gestión, pero sé también que el sentimiento, cuando es verdad, trasciende cualquier dificultad", explicó.

Dani Alves llegó al conjunto brasileño en la temporada 2018-19 procedente del PSG, lo que supuso su fin, por el momento, a su carrera futbolística en Europa, tras disputar un total de 746 encuentros entre el conjunto parisino, el Barça, el Sevilla y la Juventus.