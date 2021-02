Dani Calvo alabó a un Escribá que supo motivar al Elche

El Elche hizo efectiva la cláusula del nuevo entrenador. Fran Escribá redebutó este sábado ante el Eibar y lo hizo sumando los tres puntos merced al solitario tanto de Dani Calvo.

El autor de gol atendió a los medios con el pitido final: "El míster ha cambiado la dinámica y ha activado a todos los jugadores. Dada la situación tan negativa hemos sido prácticos, no nos hemos complicado con el balón".

"¿El gol? Una jugada de estrategia que preparamos este viernes y que ejecutamos a la perfección. Esto nos da mucha autoestima, el cambio de entrenador nos ha venido bien, nos refuerza", agregó.

Por su parte, Escribá, en rueda de prensa, reconoció errores y elogió al Eibar: "Nos ha faltado tener un poco más de balón, haber tenido más continuidad de juego en la primera parte, aprovechar las ocasiones que hemos tenido… El Eibar ganó más segundas jugadas que nosotros y eso nos hizo no tener balón y jugar más directo de lo que nos hubiera gustado".

"Desde el primer día, he visto al grupo muy comprometido. La solidaridad que muestran siempre se ha trasladado hoy al partido. También me quedo con la gente que no ha jugado, con verlos tan metidos dentro del partido", agregó el técnico franjiverde.

Además, Escribá aseveró que la victoria es de los jugadores: "La alegría es para los jugadores. Yo, lógicamente, estoy contento, pero ellos están sufriendo muchísimo. Se notaba que era un equipo que quería salir de ahí pero las cosas no funcionaban. Todo lo que sea empezar ganando nos suma confianza".