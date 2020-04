Dani García admitió que era madridista de niño

El confinamiento ha hecho que los jugadores se muestren más receptivos a conceder entrevistas. Muchos aparecen con asiduidad en diversos medios para hablar sobre sus carreras, sobre el COVID-19 o sobre el futuro de LaLiga.

Dani García pasó por 'Hoy jugamos en casa' y contó que, de niño, era hincha del Madrid. "Mi padre me hizo serlo. Antes era muy acérrimo, ahora ya no hay ese sentimiento que tenía antes. No lo niego... Negar lo evidente es de tontos", expresó.

"Mi padre me compró la camiseta de Míchel. Él era mi ídolo cuando tenía seis o siete años. Mi padre me decía que fuese del Madrid...", recalcó.

Además, se decantó por el Bernabéu como campo más espectacular. "Me impresiona como visitante. Miras hacia arriba y se ve toda la grada... El Pizjuán y el Villamarín también impresionan por el ambiente que se crea", concluyó.