Dani García advirtió de los peligros del Atleti

En Bilbao esperan ya al Atlético. Los de Simeone serán su primer rival tras el parón por el COVID-19.

"Sabemos que el Atlético hace unas pretemporadas de la leche y que llegan a los primeros partidos como aviones, por lo que habrá que estar completamente preparados", alertó el centrocampista guipuzcoano en declaraciones a 'COPE Bilbao'.

Aunque Dani también subrayo que el Athletic quiere hacer los once partidos que tienen que disputar para dar por finalizada la temporada "a tope" y "ver" hasta dónde pueden "llegar" en una situación en la que asume que lo que ocurra será "algo inesperado" al tener que "preparar en dos semanas lo que en verano hacemos en cinco".

A pesar de ello, se mostró partidario de que se vuelva jugar. "Todo el mundo tiene ganas de que empiece el fútbol. Nosotros, supuestamente, tomamos un riesgo grande al jugar, pero que haya fútbol diariamente con LaLiga y después Champions va a ayudar a que refresquemos un poco la cabeza y que poco a poco vayamos sacándola también. Aunque la gente se piense que no, ayuda mucho todo el mundo y a la sociedad también", reflexionó.

En ese sentido, puso en valor que en LaLiga le estén "dando mucha importancia a los test" y la positiva experiencia de Alemania. "Hoy hemos pasado otro test, y viendo que están saliendo negativos yo iré con total confianza a los partidos. En Alemania no ha habido ningún caso que haya dado desde que ha comenzado y habrá que dar un voto de confianza", consideró.

Dani tuvo unas palabras para el recién retirado Aritz Aduriz, quien -confesó- no le entraba "por el ojo" antes de ser su compañero. "Cuando estaba en el Eibar era una persona que no voy a decir que odiaba, pero no le tenía por el buen ojo, y Ramis, que había compartido vestuario con él me dijo que 'Dani te vas a llevar muy bien con Aduriz'. Le doy toda la razón, hemos hecho buena amistad y el saber estar y todo lo que ha dado al vestuario de puertas para adentro ha sido enorme", valoró.

Ya en lo futbolístico, desveló sobre el ariete internacional que: "la primera vez" que entrenó con él se fue "maravillado". "No había visto nada igual en los ejercicios de centro y remate, ¡qué manera de rematar!", destacó.