Dani Gómez cree que aprenderá mucho en el Levante

Dani Gómez cree que está en el lugar indicado. El nuevo fichaje 'granota' confía en crecer como jugador en el Levante gracias a futbolistas de la talla como Roger García.

"Roger es un gran delantero, lo lleva demostrando año tras año. Yo soy joven, un novato, trato de aprender cada día en cada entrenamiento. Trato de coger las cosas buenas que él tiene y creo que también es un espejo donde mirarse. Aquí hay grandes delanteros y voy a tener la oportunidad de aprender de ellos", explicó.

El internacional Sub 21, formado en las categorías inferiores del Real Madrid y que la pasada campaña jugó cedido en el Tenerife, tendrá este año la oportunidad de debutar en Primera División.

"Llego nuevo, a Primera División, vengo con la máxima humildad, a intentar aprender de mis compañeros y coger el ritmo a la categoría. Es cierto que desde pequeño me ha gustado hacer goles y donde he ido los he conseguido pero ahora estoy centrado en coger el ritmo del equipo, adaptarme y ayudar en lo máximo posible", apuntó.

El futbolista de 22 años, que ha firmado con el Levante por cinco temporadas, señaló que tenía muy buenas referencias del club valenciano. "Desde el principio me habían hablado muy bien del grupo y es magnífico, han mostrado una gran predisposición para ayudarme a integrarme en el grupo y espero que con el paso del tiempo tenga más afinidad con todos".

Dani Gómez confesó que ya ha hablado con el entrenador Paco López y que este ya le ha dicho qué es lo que espera de él. "A mí me gusta mucho moverme, caer al espacio, ayudar al equipo y no quedarme con los centrales. Como mejor me siento y más puedo aportar es con otro delantero a mi lado. Voy a tratar de hacer lo que me pida el míster y de la mejor manera".

Manolo Salvador habló sobre el fichaje de Dani Gómez y analizó la llegada de otros posibles jugadores al Ciutat de València: "De momento, y ya lo hemos hablado antes con la plantilla, tenemos 32 jugadores y por nuestra mente solo pasa tener 25 fichas. A partir de ahí, dependerá del mercado. Pero no estamos pensando en incorporar a nadie si no sale nadie", enfatizó.

En cuanto a lo deportivo, el Levante ahora mismo cuenta con dos jugadores lesionados. Vezo sufre una rotura en el cuádriceps de la pierna derecha. Postigo, por su parte, presente molestias en los isquios, según 'AS'.