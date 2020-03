Dani Olmo apunta alto: "Sueño con ganar el Mundial"

El internacional español Dani Olmo, que juega en el RB Leipzig alemán, afirmó que debutar con la Selección Absoluta, "marcando, y encima en Cádiz", de donde es parte de su familia paterna, "fue un momento muy bonito, indescriptible, un sueño cumplido".

El centrocampista, nacido hace 21 años en Tarrasa (Barcelona), recuerda con cariño su estreno con la 'Roja', el pasado 15 de noviembre en el triunfo de España por 7-0 frente a Malta, "y encima en Cádiz, que es la tierra de mi abuela y de mi familia; estuvieron en la grada animándome y fue muy especial", subrayó.

"Además, el gesto que tuvo Álvaro conmigo en el cambio -le abrazó para felicitarle y desearle suerte- fue increíble. Siempre lo recordaré como algo muy especial no solo en mi carrera, sino en mi vida", dijo en una entrevista difundida por la Selección en la que las preguntas fueron realizadas por aficionados.

Dani Olmo manifestó que "personalmente" cree que "una de las cosas más bonitas para un futbolista es representar a la selección de su país" y destacó que él ha tenido "la suerte de poder hacerlo desde la Sub 16 hasta la Absoluta".

Además, comentó que le gustaría ganar el Mundial y la Eurocopa, aunque se quedaría con el primero de los dos torneos si tuviera que elegir, y repasó sus inicios futbolísticos cuando era pequeño.

"Mi hermano Carlos siempre ha ido con un balón desde que yo nací. Además, mi familia es muy futbolera, mi padre es entrenador. El primer regalo que me hicieron fue una pelota de fútbol y además mis primeros recuerdos siempre han sido pegados a un balón", manifestó.

Por otro lado, analizó la situación generada por la crisis del coronavirus: "Es un poco difícil, pero haciendo caso a las autoridades sanitarias seguro que saldremos. Esto es como un partido de fútbol, uno solo no puede ganar así que tenemos que ir todos juntos y hacer caso a lo que nos dicen".

Olmo afirmó que el argentino Leo Messi es su jugador favorito y al mismo tiempo confesó su admiración por Andrés Iniesta y Xavi Hernández. En cuanto a sus gustos personales, reconoció su afición por el videojuego FIFA.

"Juego al FIFA, y más estos días que se están haciendo largos en casa. Mi jugador favorito es Messi porque tiene mucha agilidad y mucho regate. Juego también conmigo. Tengo un modo carrera con el RB Leipzig y ahí sí que me doy bastante bola. Me siento muy bien jugando conmigo mismo", apuntó.

En este caso una de las cuestiones planteadas llegó de la mano del seleccionar Sub 21 Luis de la Fuente, quien se interesó por cómo lleva la cuarentena: "Me levanto a las 9:00, desayuno y después me preparo la primera sesión de entrenamiento. Hacemos dos porque estando confinados así nos mantenemos más activos. Como sobre las 13:00 y después descanso y leo un poco".

"Sobre las cinco me preparo para la segunda sesión y después tengo un poco de tiempo libre que aprovecho para hablar con la familia o jugar a la Play con los amigos y mi hermano. A las 21:00 cenamos y nos ponemos una película o algún partido de fútbol, que estos días estando en casa se echa de menos. Luego, a las 23:00, me voy a dormir", finalizó.