"¿El Barça? Tengo la sensación de que el interés no fue muy serio"

Seis años en la cantera del Barcelona Dani Olmo antes de partir a Croacia. En Zagreb se hizo un nombre y hombre y, cerca de cumplir los 22 años, fichó por el RB Leipzig, uno de los equipos más fuertes de Alemania y ya en cuartos de final de la Champions League.

Durante varios meses el extremo estuvo vinculado al Barcelona, pero no llegó a fructificar el interés 'culé'. "Tuve varias ofertas, no solo de España, también de Italia e Inglaterra. Pero el RB Leipzig fue el equipo que más apostó. Vino el director deportivo a verme a Zagreb y el entrenador me llamó para transmitirme su interés porque quería que formara parte de su plantilla. Y eso fue muy importante para mí. El proyecto que me ofrecían no me lo daba ningún otro equipo. Así lo sentí y estaba decidido de que era la mejor opción. Tengo claro el camino que quiero recorrer y qué tengo que hacer para lograrlo", comentó.

El Milan también le sondeó. Sobre el Barcelona, dijo: "Este tema lo controlan mi representante y mi padre. Pero tengo la sensación que no fue un interés demasiado serio". Y da detalles de por qué no cuajó nada. "Hablaron con mis agentes en noviembre como si quisieran hacerlo muy rápido, pero después todo lo iban posponiendo por un motivo o por otro. Y así hasta llegar al final de enero, que pidieron que me esperara cuando vieron que ya lo tenía casi hecho con el RB Leipzig. Entonces yo ya me había comprometido. Porque yo quería ir a un equipo que tuviera un proyecto de presente y de futuro para mí. El Leipzig me lo ofrecía y otros equipos, no. Nos fuimos al equipo que insistió y más demostró que me quería", declaró el futbolista.

Ha jugado cinco partidos Dani Olmo en el conjunto alemán, dos como titular, aunque en los últimos tiempos no ha entrado en las alineaciones de Julian Nagelsmann. "Ne tenido continuidad en la mediapunta o de extremo, que es donde más puedo aportar, aunque siempre estoy y estaré a disposición del equipo y del míster. No sé qué ha pasado, pero yo sé que he venido aquí para jugar así que seguiré trabajando para convencer y hacer cambiar de opinión al entrenador", señaló.