"Dani Olmo es el mejor jugador que he entrenado"

Dani Olmo y Bjelica formaron una pareja que llevó al Dinamo de Zagreb a los mejores resultados en el último medio siglo. Ahora los dos se encuentran fuera del club, aunque por motivos bien distintos.

El técnico, que abandonó el cuadro balcánico tras los recortes salariales, se rindió a la figura del internacional español. "Es quizás el mejor jugador que he entrenado. En dos años se ha desarrollado de manera impresionante", dijo a 'AS'.

"Es un chico maravilloso y una persona espléndida. Hace poco encontré un periódico de marzo de 2019 y había una entrevista en la que dije que seguro que iba a debutar con la Selección absoluta. Y eso ha pasado. Dani es un ganador nato", explicó el técnico.

Bjelica explicó por qué ha dejado el Dinamo de Zagreb. "El club, sin consultar a la plantilla, había dado un ultimátum de rebajar las fichas y nos negamos a que fuera tanta cantidad", aseguró.

El croata espetó que "no es lógico" porque habían cosechado los mejores resultados en los últimos 50 años. "He visto cosas peores en el fútbol. El tiempo dirá quién tiene la razón. He dado lo mejor de mí, he intentado mejorar al equipo y a los jugadores individualmente. Hicimos dos temporadas históricas", afirmó.

La intención de Bjelica es la de encontrar un equipo en alguna de las cinco grandes ligas. "Cuando entrenaba al Dinamo ya llegaban ofertas de países como Emiratos o China, pero no me mueve el dinero. Quiero demostrar mi valía en alguna liga de primer nivel", sentenció.