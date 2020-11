"Dani Olmo fue el mejor jugador del España-Alemania"

No marcó, pero eso le dio igual a Julian Nagelsmann. El técnico del RB Leipzig aseguró que Dani Olmo, su jugador en el conjunto alemán, fue el más decisivo en el último partido de España.

"Estoy muy orgulloso de Dani Olmo. Fue el mejor jugador en el campo contra el equipo de la Federación Alemana el martes. Aportó muchos componentes diferentes al juego y jugó varios balones excelentes", aseguró Nagelsmann en rueda de prensa.

Se rindió el técnico a los pies de su futbolista. "Podría haber marcado gol él mismo. Dado que todavía no ha jugado demasiados partidos internacionales, su actuación fue muy dominante. Lo hizo excepcionalmente bien y estoyfeliz porque volverá con mucha confianza en sí mismo", añadió.

Sobre la derrota de Alemania, aseguró que sufrió. "Pero a veces, días así pasan, como nos pasó a nosotros contra el Manchester United. Alemania no jugó bien y España tuvo un día buenísimo. Simplemente aprovecharon casi todas las oportunidades, su cuota de acierto fue increíblemente buena", explicó.

"La Selección Alemana es un equipo muy joven que ya no tiene jugadores tan asentados como tenía. Este joven equipo aún tiene que aprender a lidiar con las críticas negativas. Por supuesto que los jugadores están preocupados si solo se escribe mal sobre ellos. Cuando dicen que no estás jugando bien, subconscientemente te disparan a no jugar bien", comentó Nagelsmann.