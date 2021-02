Dani Olmo quiere volver a España: "Mentiría si dijera que no es mi objetivo"

Dani Olmo fue uno de los grandes refuerzos del RB Leipzig en el invierno de 2019. Cuando se rumoreaba con su fichaje por el Barça, el Dinamo de Zagreb lo vendió al club alemán, en el que brilla tras un año y vuelve a estar en el escaparate europeo.

Entrevistado por 'Sport Bild', el mediapunta responde al posible interés desde LaLiga. Algo que reconoce ilusionarle: "Mentiría si dijera que no es mi objetivo jugar algún día en mi país. Pero hay tiempo, solo tengo 22 años. Ni siquiera pienso en eso. Realmente estoy centrando toda mi atención en Leipzig, como ya he dicho varias veces. Solo llevo un año aquí y aún queremos conseguir muchas cosas juntos. Eso es lo único en lo que puedo influir ahora".

Junto a él, otro joven español en boga: Angeliño. "Me llevo muy bien con Ángel, ya nos conocemos de las categorías inferiores de la Selección. El hecho de que los jugadores nos llevemos tan bien también es una de las claves del éxito del RB. Somos una piña", aseveró Dani Olmo de su compañero.

Decimos mediapunta, aunque el canterano del Barça no lo tiene claro: "Es difícil de explicar. Digamos que no tenemos ni un solo '10', ni un delantero único ni un lateral clave. Casi todo el mundo tiene que desempeñar varios papeles. Las tareas que cada uno tiene que realizar cambian constantemente, incluso en mitad de un partido. Eso no es fácil para los recién llegados, pero es aún más difícil para el adversario".

Así es el equipo de Julian Nagelsmann, al que esta feliz de haber convencido: "No estaba demasiado contento con mis minutos sobre el terreno de juego. Así que tuve que trabajar más en los entrenamientos para convencer al entrenador. Fue un proceso de aprendizaje. Quería demostrarle que siempre podía contar conmigo. Tras el parón por el coronavirus, el entrenador me dio la oportunidad y la aproveché".

Dani Olmo le pone un "aprobado" a su primer año en el RB Leipzig. "Fue bueno, pero todavía puedo mejorar en todo", dijo para el diario alemán, al que contó sus planes con la Selección Española: "Simplemente me enorgullece estar ahí de forma regular y poder vestir la camiseta de la Selección. Pero sigo considerando que jugar con la Selección es un premio. La base es el día a día en Leipzig. Y todavía tenemos tres competiciones en las que queremos conseguir lo máximo. Nuestro objetivo es estar orgullosos de nosotros mismos al final de la temporada".

"Desde mi punto de vista, el título más grande es la Copa del Mundo. Un Mundial reúne a los mejores jugadores del mundo, por lo que es el título más difícil de ganar. Eso sí, la sensación cuando ganamos los cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid en verano fue una de las mejores de mi carrera. Ese partido y poder estar en una semifinal, fue algo increíble", continuó Dani Olmo.

Y de paso, habló del 6-0 a Alemania. Le preguntaron si tiene que pedir perdón: "No, no tengo que hacerlo. Alemania volverá a ser tan fuerte como siempre. Tiene grandísimos jugadores. Estoy seguro: Alemania será una de las favoritas en la Eurocopa. Fue el partido perfecto para nosotros y Alemania no tuvo un buen día".