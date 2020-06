Dani Olmo se alegra de haberse ido del Barça

Dani Olmo tiene claro que irse del Barcelona fue la decisión correcta. No porque repudie La Masia ni nada por el estilo, sino porque está cómodo donde está, en el RB Leipzig, donde cada vez goza de más protagonismo tras su buen hacer en el Dinamo de Zagreb.

Él mismo lo confesó en una entrevista con 'AS': "Cuando me fui a Zagreb, la idea era estar donde estoy ahora mismo. Se puede dar por buena esa decisión. Estoy trabajando más que nunca. He montado un pequeño gimnasio en un espacio que tengo en mi casa para no perder el tono".

Sobre su adaptación a Alemania, dijo: "Yo llegué aquí tras una buena pretemporada, ya que, en enero, se para. Físicamente, estuve bien preparado, las pretemporadas allí en Croacia también son bastante duras. No me costó mucho adaptarme a los entrenamientos. Sí que es verdad que, al principio, es un poco duro".

Respecto a si iría a los Juegos Olímpicos de 2021, la Eurocopa del mismo año o la Eurocopa Sub 21 de 2021, afirmó: "¿Se pueden elegir las tres? Si no coinciden en fechas, ¿por qué no? No, no puedo elegir ninguna opción en concreto. Los JJOO y la Eurocopa son un sueño y la Eurocopa con la Sub 21 fue mi mayor experiencia de mi corta carrera aún".

Confesó que tuvo ofertas de la Serie A: "Sí que hubo algún que otro equipo italiano interesado, pero no puedo decir mucho más. Al final, decidí fichar por el Leipzig. Pensé que era la mejor decisión y el mejor paso que podía dar dentro de mi carrera. La llamada del director deportivo Markus y de Julian (Nagelsmann, su entrenador) me convencieron".