Dani Rodríguez teme por su madre, que trabaja en un hospital

Dani Rodríguez, unos de los jugadores que estaba más en forma en el Mallorca hasta el confinamiento obligatorio por el coronavirus, ha admitido que es "decepcionante" no poder practicar el deporte que ama. "Fútbol, cómo te echo de menos", escribió en las redes sociales.

El centrocampista gallego, autor de cinco goles en la temporada de su debut en LaLiga, uno de ellos en el primer triunfo bermellón a domicilio en Eibar (1–2) en la última jornada (26) disputada antes del inicio de la cuarentena, califica la situación de complicada.

"Estamos intentado que este mal sueño pase rápido para estar de vuelta lo antes posible", explica Rodríguez en declaraciones difundidas por el club balear. El jugador mallorquinista participa con sus compañeros en sesiones de videoconferencia dirigidas por el cuerpo técnico encabezado por Vicente Moreno.

"Desde la primera semana de confinamiento estamos trabajando monotorizados, con la diferencia que ahora lo hacemos de manera más personal para tener esa sensación de estar juntos; al hablarnos todo se hace más ameno", señala.

Rodríguez también confiesa que, en casa y por su cuenta, desarrolla ejercicios específicos con el balón para no perder el toque. "Echo mucho de menos a mis compañeros y todo esto te hace pensar en cosas en el día no le damos importancia, como pasear con tu familia, llevar los niños al parque, tomarte una cerveza con tus amigos", añade.

El futbolista de Betanzos subraya que este año estaba siendo increíble para él en el plano personal. "Estaba teniendo minutos, sintiéndome importante en una categoría nueva para mi. No sabía cómo me iba a adaptar al jugar con todos esos monstruos; ahora no queda más que esperar con paciencia para realizar tu trabajo", precisa. Rodríguez finaliza la entrevista refiriéndose a su familia y a los trabajadores del sector sanitario.

"Los futbolistas también somos personas, tenemos familia"

En cuando a la posible reanudación de la Liga, el español comentó: "La Liga se tiene que reanudar cuando las autoridades sanitarias lo permitan y digan que es seguro porque los futbolistas también somos personas, tenemos familia y estamos escuchando mil barbaridades de alguno que yo creo que no le importa la salud de los futbolistas, sino que le importan otras cosas y yo creo que se empezará cuando las autoridades lo digan".

"Me preocupa mi madre que trabaja en el hospital de Ferrol en maternidad. Está bien, le han hecho pruebas y dio negativo. Cuando pasa algo así y estás más expuesto te preocupas, también por mi padre. Como ciudadano a todas esas personas que trabajan en el sistema sanitario solo podemos decirles gracias", remarcó Dani Rodríguez.