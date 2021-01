Daniel Airoso llega para aportar chispa y calidad en la lucha por la salvación

Daniel Airoso ya posas como nuevo jugador del BeSoccer CD UMA Antequera. El ala brasileño, que llega cedido del Palma Futsal, se convierte en un refuerzo de categoría para el segundo tramo de la temporada.

Airoso estuvo acompañado por Moli, técnico del BeSoccer CD UMA Antequera; Eloy Cano, presidente del club, y Manuel Heredia, fundador de BeSoccer.

El jugador espera adaptarse "lo antes posible para ayudar" a sus nuevos compañeros, a los que vio el pasado fin de semana en el partido que ambos equipos jugaron de la LNFS.

"El primer consejo que me ha dado Moli es que sea yo mismo. Siempre he deseado venir a España por la importancia del fútbol sala en España. Siempre he soñado con jugar en España", dijo en la presentación, que se produjo en las oficinas de BeSoccer.

Dani Airoso, que tiene como referente en la LNFS a Dyego Henrique Zuffo, ala brasileña del Barça, destacó del BeSoccer CD UMA Antequera "sus ganas de ganar y sus regates".

Se definió el nuevo jugador del cuadro universitario como "un jugador zurdo que también controla la derecha" y al que le gusta mucho "driblar, marcar goles y dar pases". "Espero ayudar de la mejor manera posible", incidió.

Nueva pieza para Moli

De esta forma, Moli tiene una pieza nueva en la lucha por la salvación. "Espero que se adapte pronto al ritmo de competición. Es una aportación importante para el equipo", dijo el técnico de su nuevo jugador.

"Le exigimos a la junta directiva y al presidente que teníamos que tener un refuerzo más, por el equipo, para que vean que no nos dormimos y que ambicionados a quedarnos en la categoría. Antequera, Málaga y su provincia se merecen un equipo de Primera División", añadió Moli.

El técnico del BeSoccer CD UMA Antequera espera que, con las cualidades que tiene Daniel Airoso, aporte "chispa y calidad", porque "es un chico con mucha habilidad". "Va a ser un refuerzo importante. Hay que exigirle que se adapte a los sistemas, tanto de ataque como de defensa", añadió.

El presidente del equipo, Eloy Cano, agradeció a Palma Futsal la predisposición para firmar la cesión, así como el apoyo recibido "en una temporada tan complicada". "El objetivo no es otro que mantenernos en Primera División", matizo.

Por su parte, Manuel Heredia, fundador de BeSoccer, principal patrocinador del club, puso en valor la lucha del equipo por conseguir el objetivo. "Es un verdadero lujo poder compartir estos momentos. Muy contentos con la incorporación porque es la guinda al pastel que falta para conseguir mantener la categoría", sentenció.