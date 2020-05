"Daniela me dijo que iba a acabar con mi carrera"

La imagen de Sebastián Villa se vio manchada por una publicación de la que fuera su pareja Daniela Cortés, con la que denunció unos presuntos maltratos con fotos y un texto explicativo.

La ex novia del futbolista ha ido relatando otras situaciones hasta que Sebastián Villa se ha sentado delante de la Justicia y la fiscal Verónica Pérez a través de una videoconferencia para explicar su acusación.

El diario 'Olé' ha tenido acceso a las declaraciones con las que Villa negó lo ocurrido y además dijo que él también ha recibido golpes y extorsión de Daniela Cortés.

Una de las primeras discusiones tuvo que ver por dinero, pues Villa argumentó que perdió una cantidad que Daniela le confesó habérsela quitado cuando se volvió a Medellín.

"Me decía que no la podía dejar porque iba a acabar con mi carrera, que iba a hacer lo que fuera para dañar mi imagen para hacerme quedar como una basura", declaró Villa.

En otra ocasión, Villa contó que llamó a su manager para decirle que no quería vivir con Daniela y que abandonó la casa, momento que según él tiene grabado en vídeo.

"Daniela me golpea y me mete una patada. Me revolea la topa. Me tira una vela y me da un puño en la boca. Tengo una prueba de ello", continuó.

Para acabar, el de Boca aseguró que nunca ha ejercicio violencia contra su ex pareja y defendió que no sabía nada de esas fotos.