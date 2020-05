El abogado de Villa asegura que Daniela nunca estuvo embarazada

Daniela Cortés continuó con la denuncia a Sebastián Villa y hace unos días salió a la luz un audio en el que la ex pareja del jugador contó que había llegado a perder un embarazado por los golpes.

En mayo del año pasado tuvimos una discusión y en ese momento comenzó a golpearme. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas por embarazo. Los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que no había feto, que había perdido el embarazo", relató en la información dada por 'Crónica TV'.

En 'TyC Sports', el abogado de Sebastián Villa ha desmentido ese embarazado de Daniela. "No figura en la causa y nunca estuvo embarazada", dijo Martín Apolo.

El defensor del futbolista insistió en que su ex pareja tenía amenazado a Villa si no le daba dinero: "Ella le pidió dinero a cambio de no difamarlo. Ella le decía que si no le daba una suma de dinero se iba a golepar la cabeza contra la pared".

Martín Apolo expresó que Boca está muy al tanto del asunto y que ha hablado con el club, que sigue sorprendido. "Hubo diálogo con la gente de Boca y están sorprendidos por la situación, pero no tomaron niguna determinación. Es un golpe duro para Villa y no está bien, pero está confiado y considera que es algo que lo va a fortalecer", acabó.