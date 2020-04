"Como jugador rechacé una oferta del Zaragoza"

Danny Blind jugó 13 años en el Ajax y lo ganó todo. Ligas, Copas, Champions, Recopa, Intercontinental... Se retiró en el año 99, con casi 38 años. Antes de convertirse en mito 'ajacied', militó en el Sparta Rotterdam.

"Tuve ofertas del PSG, que no era el club que es ahora, del Aston Villa o del Real Zaragoza, pero elegí lo deportivo y por eso permanecí en el Ajax. Incluso con 36 años me llamó el Inter. No me plantee salir de Amsterdam", ha comentado en 'Ziggo Sport'.

Nunca salió Blind del fútbol holandés; de hecho, como entrenador, dirigió al Ajax y la Selección Holandesa. El ex defensa pudo jugar en España, en el Zaragoza, según sus palabras.

Blind se midió dos veces al Zaragoza, una en Recopa y dos en Supercopa de Europa (ida y vuelta). De hecho, le hizo dos goles de penalti en la vuelta.