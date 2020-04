Danny Rose se ve "entre la espada y la pared"

Danny Rose, futbolista del Newcastle, dio su punto de vista de cómo están afrontando los futbolistas la crisis del coronavirus en la Premier League. "Sentimos que estamos contra la espada y la pared", comentó en la 'BBC'.

El lateral se reconoció "ansioso" por la situación y quiso dejar claro que los jugadores están por la labor de colaborar, de ahí que le molesten comentarios de ámbito político: "Ya se mantenían conversaciones antes de que comenzaran a salir personas ajenas al fútbol. He estado hablando por teléfono con Jordan Henderson y se está trabajando muy duro para encontrar soluciones".

"Simplemente, no era necesario que las personas que no estaban involucradas en el fútbol les dijeran a los futbolistas qué deberían hacer con su dinero. Eso me pareció extraño", comentó el futbolista de los 'urracas'.

Otros jugadores de la Premier League también se han mostrado críticas ante lo que consideran injerencias que solo hacen sumar más tensión al momento.