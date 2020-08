Danny Rose también estalló contra el racismo que sufre en su día a día

La lucha contra el racismo ha tomado una gran cuota de protagonismo en el mundo deportivo. No solo en la NBA, también en el fútbol, donde futbolistas como Danny Rose han levantado la mano para denunciar las situaciones a las que se enfrentan.

Porque no todo son altercados o situaciones de violencia física. No todo son cánticos o gritos en un estadio. El futbolista del Tottenham, cedido esta última campaña en el Newcastle, pasó por el podcast 'Second Captains' y puso ejemplos de actos de racismo con los que se ha encontrado en su vida normal y cotidiana.

"No solo es en el fútbol. La semana pasada me paró la policia, algo que suele ocurrir cuando vuelvo a Doncaster, mi lugar de nacimiento. Siempre es lo mismo: '¿Es tuyo ese coche, de dónde lo has sacado? ¿Qué estás haciendo aquí?", explicó Rose.

El lateral izquierdo asegura que es algo que le sucede desde que era joven y que cuando le ocurre únicamente "se ríe", porque sabe qué es lo que viene. Y si tenía problemas en su propia casa, pues también al tomar un tren.

"Una de las últimas veces que fui en el tren, la azafata me preguntó si sabía que estaba en primera clase, a lo que le respondí que sí y ella me preguntó si podía enseñarle el ticket. Poco después dos personas blancas entraron en el tren y ella no les dijo nada. Le pregunté: '¿No vas a revisarles los billetes?' Y ella me dijo que no era necesario", narró.