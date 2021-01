Dardo de Filipe al Cholo: "No es el mejor en el trato a los jugadores..."

Nunca olvidará Filipe Luis todo lo vivido en el Atlético de Madrid. Pasó allí muchas temporadas, primero en el Calderón y, posteriormente, en el Metropolitano.

Concluida su etapa 'colchonera', Filipe Luis optó por probar suerte en Brasil. Se fue a Flamengo, club en el que juega actualmente.

Pero no olvida esas raíces rojiblancas. En una entrevista a 'O Jogo' recordó cómo era entrenar a las órdenes de Simeone. "En cada entrenamiento pedía el máximo, siempre pide el máximo a todos, pero no es realmente bueno en el trato con la gente. No le resulta fácil relacionarse con los jugadores. Le cuesta entender las características personales de las personas, pero de vez en cuando se traga su orgullo...", dijo.

Puso como ejemplo los enfados de Joao Félix y Luis Suárez en los cambios. "Digamos que, con algunos jugadores, tiene buena relación, con otros es más profesional. Parece llevarse bien con todos, pero no es el mejor en este sentido...", prosiguió.

"¿Si es capaz de lidiar con el equipo? En cierto modo, pero Tite, en ese sentido, es mejor. Hace que todos se sientan importantes y su capacidad para hablar con los jugadores es excepcional", puntualizó.

Eso sí, tiene claro que el Atlético no puede tener a nadie mejor que él en el banquillo: "Es el mejor que hay, eso es así".