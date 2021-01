"Daría mis dos meñiques por tener la Libertadores y la Champions"

El ex futbolista Ronaldo Nazário, bicampeón mundial con la Selección Brasileña, afirmó este viernes de forma irónica que daría los dos dedos meñiques de sus manos por tener en su palmarés la Copa Libertadores y la Liga de Campeones.

"Daría mis dos meñiques aquí por tener las dos competiciones", confesó Ronaldo en un evento promovido por el Banco Santander con motivo de la final de la Libertadores, que enfrentará a Santos y Palmeiras este sábado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"Me hubiera gustado ganar la Libertadores con Cruzeiro o Corinthians; y la Champions League con el Real Madrid o el Inter", completó.

A pesar de ser considerado uno de los mejores goleadores de la historia, 'O Fenómeno' nunca llegó a ganar la Liga de Campeones ni la Libertadores, máximas competiciones de clubes en Europa y América, respectivamente.

El dos veces Balón de Oro conquistó la extinta Copa de la UEFA (ahora Europa League) con el Inter en 1998, pero en la Liga de Campeones no pasó de las semifinales que alcanzó en 2003, cuando el Real Madrid fue eliminado por la Juventus de Turín.

Tampoco levantó la Copa Libertadores con Cruzeiro, al que abandonó muy joven para poner rumbo a Europa, ni con Corinthians, en el tramo final de su gloriosa carrera deportiva.

"Participé en las dos competiciones, son dos torneos increíbles. Pocos jugadores consiguieron todos los títulos. A mí me faltó ganar la Libertadores y la Champions", lamentó.

Ronaldo participó este viernes en un evento organizado por el Banco Santander junto con los ex jugadores Marcos y Leo, en la víspera de la final de la Copa Libertadores que jugarán Palmeiras y Santos, la tercera de la historia entre equipos brasileños.

Preguntado sobre su favorito para la gran decisión del sábado, el ex delantero brasileño no quiso mojarse y afirmó que "las posibilidades están muy abiertas y más tratándose de una final a partido único".

"Sinceramente, no me arriesgo en nombrar un favorito para el partido", subrayó.

ANÉCDOTA CON CARLO ANCELOTTI

Asimismo, Ronaldo dijo que los nervios son "normales" en la víspera de la final, pero que él siempre consiguió transformar esa presión en una energía que le servía para entrar más motivado al partido.

"Pero lo más importante es estudiar el partido, lo que yo no hacía. Siempre daban CD's, un libro con informaciones y yo no los veía", reveló el ex jugador.

Fue entonces cuando recordó una anécdota con el técnico italiano Carlo Ancelotti, cuando ambos coincidieron en el Milan entre 2007 y 2008.

"En el día del partido, en el desayuno, él (Ancelotti) me preguntó si había visto el CD del adversario y si sabía a quien iba a enfrentarme. Y ahí, con mis formas, le dije: 'Mira, no lo vi, no sé a quién voy a enfrentarme, pero ellos sí saben a quien van a enfrentarse'", relató.

"Pero es importantísimo que uno estudie el partido. Es importante hacerlo porque todos los sectores del campo tienen su responsabilidad", remarcó.