"Daría todo por hacer historia de nuevo con el Granada"

El Granada vuelve a la competición europea con una apasionante cita en el Nuevo Los Cármenes ante el Nápoles. Darwin Machís, en su entrevista con 'AS', dio las claves de un partido que se espera con ganas en la ciudad nazarí.

"Estamos ante una eliminatoria muy ilusionante e importante para nosotros. Llevamos muchos minutos encima, mucho esfuerzo físico. Tenemos positivos por COVID-19, pero no es excusa. Intentamos terminar cada partido y hacer la mejor recuperación posible. Vamos a intentar competir al máximo nivel y pelear hasta el final", resaltó el extremo.

Pese a que el Nápoles también tendrá ausencias, sabe que es un equipo muy competitivo: "No tenemos nada que perder. Enfrentarnos a los mejores equipos de Europa es un premio que nos hemos ganado y vamos con la máxima ilusión a dar la cara. Daría todo por hacer historia de nuevo esta temporada con el Granada. De niño soñaba con poder disputar alguna vez este tipo de torneos. Ya estamos aquí y lo tenemos en nuestra mano".

La figura de Diego Martínez, clave: "Tiene mucho porcentaje del mérito del equipo. Es un entrenador que desde que está aquí siempre ha intentado sacar el máximo rendimiento a todos sus jugadores y tenerlos al 100%".

"En Granada he encontrado la confianza que me ha transmitido el cuerpo técnico y la tranquilidad que tengo aquí con mis compañeros. Es verdad que he estado en varios equipos y no me sentía tan cómodo como aquí", cerró Machís.