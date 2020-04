Darwin Núñez, denunciado en Uruguay por saltarse la cuarentena

Según el programa '#VamosqueVamos', de 'Radio 1010 AM', el jugador del Almería Darwin Núñez se habría saltado la cuarentena por coronavirus en su tierra.

Al parecer, el jugador charrúa habría sido denunciado en Uruguay después de que los vecinos se percataran de la situación y alertaran a las autoridades.

Después de haber llegado a Uruguay, en medio de la locura por el COVID-19, a Darwin no se le habría ocurrido otra cosa que organizar un partido de fútbol con los amigos, hasta que sus propios vecinos se dieron cuenta y decidieron denunciarlo.

En el citado programa de radio, su representante, Edgardo Lasalvia, confirmó que Darwin pidió permiso para pasar la cuarentena con su familia y así evitar quedarse solo en España.

Además, negó que su cotizado jugador hubiera organizado un partido: "Darwin se quiso venir y no ha salido desde que llegó. De hecho, la Policía está yendo a corroborarlo, como hace con todos los que han llegado de Europa. Esto no es real lo que se está diciendo".

"Me pasaron la captura y entré a conectar, no solo por defender a Darwin, porque desde que llegó lo único por lo que está preocupado es por ayudar. Él hay cosas que está haciendo, que no las hace para que se sepan, ni las publicamos en las redes y es para que le lleguen platos de comida a la gente que no puede salir a buscar", sentenció Lasalvia.

Además, la fiscal Teresita Vernengo, de la Fiscalía Letrada Departamental de Artigas de primer turno, comentó sobre lo sucedido: "El jugador Darwin Núñez había armado un partido de fútbol, según los vecinos. Por medio excepcional terceras se le fue a intimar que tenían que cumplir con la cuarentena él y los familiares que estaban en esa chacra".