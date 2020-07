Darwin y Jonathan jugarán el 'play off' a pesar de su pelea en Ponferrada

El delantero de moda del Almería estará presente en el 'play off' de ascenso, al igual que su Jonathan. La decisión oficial de la Federación tras el recurso del club andaluz ha sido castigar a ambos con un solo encuentro. Este será el de la última jornada contra el Málaga.

Fernando, que fue sustituido en la primera mitad del choque, también se quedará fuera. A los aficionados les sorprendió esta decisión, pues, en un principio, se desconocía que hubiera participado de la tangana en la que sí se sabía que estuvieron sus dos compañeros.

Probablemente, estuvo allí y tuvo un comportamiento que no le gustó al árbitro, pues, en el escrito de la RFEF, se puede leer en el apartado de "otros acuerdos" que el guardameta no podrá estar frente a los de Pellicer. Como el resto, estará disponible para el 'play off'.

Se trata de la sanción mínima que la Federación podía imponer a los jugadores por su comportamiento tras la derrota contra la Ponferradina. El árbitro anotó en su acta que hubo patadas y cabezazos y que algún que otro golpe impactó en la cabeza de algún jugador.