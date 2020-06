David Fernández ve fuerte al Alcorcón para la recta final

El primer rival del Alcorcón al reanudarse la competición será el Zaragoza. Después tendrá un calendario muy complicado con partidos en casa frente a Sporting, Rayo, Lugo, Tenerife y Girona, y otros cuatro fuera (Almería, Albacete, Huesca y Málaga).

"Habrá cosas que no sabemos como sucederán. Serán once partidos muy seguidos, complicados, y en una época del año que no se suele jugar, pero confío mucho en esta plantilla. Todos vamos a aportar porque serán muchos partidos y no habrá descanso, pero tenemos ilusión", dijo David Fernández, en declaraciones difundidas por la web del club.

El Alcorcón está completando esta semana por primera vez entrenamientos con todos los jugadores sobre el césped a la vez en la última fase del protocolo de trabajo diseñado por LaLiga.

"El equipo se encuentra bien y en la mejor forma posible a la altura que estamos. Estamos aprendiendo día a día porque todo era nuevo y la situación deportiva y de vida diaria nos ha cambiado", señaló.

"Hemos quemado etapas, desde ir trabajando desde casa hasta recuperar las ganas de volver a los campos de fútbol y de entrenamiento. Poco a poco, hemos ido consiguiendo lo que queríamos, mejoramos la forma física y hemos ido cogiendo sensaciones. Estamos viviendo una experiencia rara, diferente, pero intentaremos sacar cosas positivas porque hay ilusión", concluyó.

David Fernández, de 35 años, cumple su tercera temporada en el Alcorcón, club con el que lleva disputados esta campaña 30 partidos, todos como titular.