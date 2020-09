David Gallego dejó caer que Cumic jugará contra el Girona

El entrenador del Sporting, David Gallego, afirmó que ve al recién incorporado Nikola Cumic "preparado para ayudar al equipo, ya sea al principio o durante el partido", si bien recordó que el jugador serbio "lleva solo tres entrenamientos".

Para Gallego, el Sporting "tiene mucho margen de mejora tanto en defensa como en ataque, aunque el mayor margen está en la fase ofensiva".

El entrenador no quiso dar pistas sobre sus intenciones para enfrentarse al Girona y se limitó a afirmar que tiene "claro el equipo y lo que hay que hacer" ante el conjunto catalán.

"Cada semana es una prueba y la liga es muy igualada, el nivel es parejo porque cada rival pone las cosas muy difíciles, así que no lo planteamos como algo especial", indicó con respecto a la visita del Girona, del que aseguró que tiene "una de las mejores plantillas de la categoría".

Según Gallego, el equipo catalán "aúna jugadores jóvenes con otros con experiencia y será un rival potente y sólido al que es muy complicado generarle ocasiones de gol". Por ello, auguró "un partido en el que hay que estar muy atento los 90 minutos y tener paciencia".

Además, rechazó que el hecho de que, para el Girona, este sea su primer partido de la temporada, mientras que, para el Sporting, es ya el tercero, "vaya a ser un factor determinante en el desarrollo del juego".

El técnico no quiso entrar a debatir sobre cuáles son las posiciones que necesita mejorar su equipo y dijo: "Se buscan jugadores que den otro perfil a los que tenemos para poder ser mejores". "Valoro mucho el grado de implicación, unión y trabajo de toda la plantilla, pero no me ha sorprendido porque me lo esperaba de todos ellos", aseguró David Gallego.