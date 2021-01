David Gallego tiene estudiado a Juan Carlos Garrido

El Castellón que se verá las caras con el Sporting de David Gallego tiene nuevo entrenador y el técnico del cuadro asturiano ha estado estudiándole para saber qué hará para vencerle. También a sus jugadores. En la rueda de prensa previa, analizó toda esta parcela del choque.

"Es muy dificil valorar lo que nos vamos a encontrar porque tiene un entrenador nuevo y viene con ideas nuevas. Es un entrenador que lleva tiempo trabajando fuera y no sé lo que va a hacer en este equipo. Sí que sé, porque lo he seguido mucho, cuáles son sus ideas, su modelo y lo que él siente. Eso es una cosa y lo que él va a hacer en estos momentos en un equipo como el Castellón es otra", explicó.

"Por lo tanto, es una incertidumbre en este sentido. Tenemos muy clara la propuesta del entrenador y lo que creo que es más importante, que hemos analizado 100% a los jugadores, que determinan a lo que puedes jugar. A nivel táctico, no sabemos qué nos vamos a encontrar y estamos preparados para todo", añadió.

Sobre el posible fichaje de un delantero, dijo: "No sé si llegará y el futuro ya veremos lo que es". Y, respecto al once que pondrá en liza en Castellón, comentó: "Difícil, la decisión, no la tengo. Es verdad que tengo más alternativas, más variantes y más posibilidades para elegir el once, pero difícil no porque tengo muy claro lo que vamos a buscar".