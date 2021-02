David Gallego ve a Djuka "compitiendo en Primera"

Uno de los hombres del momento en el Sporting de Gijón es Uros Djurdjevic. El delantero marcó el gol de la victoria contra el Málaga y ya lleva 16 esta temporada. En rueda de prensa, David Gallego destacó su labor durante el análisis del Albacete-Sporting.

"Lo que destaco de Djuka es su grado de competitividad y su compromiso. Es competitivo 100%. Lo veo compitiendo en Primera División, otra cosa es que tenga la fortuna de hacerlo. Ojalá sea con nosotros subiendo", dijo el técnico de los asturianos.

Si le pone o no a la altura de Raúl de Tomás, prefiere no entrar: "No voy a compararlo con jugadores que están en otros clubes. Me quedo con el trabajo que hace Djuka que es importante para nosotros. Es un chico muy comprometido, con un grado de competitividad espectacular. No voy a hacer compatraciones. No me corresponde".

En cuanto al Albacete, así describió a su rival: "Es un equipo muy ordenado, que tiene las líneas muy juntas, que es muy solidario y que tiene unos números espectaculares en cuanto a acciones a balón parado. A esto añadimos lo que tienen todos los equipos, tiene jugadores determinantes, jugadores con experiencia. Es un rival que tiene ultimamente unos números muy buenos, muy difícil de batir".

"No sé lo que va a pasar. Lo que sí digo es que ganar cada semana o empatar va a ser supercomplicado. No solo para nosotros sino para cualquier rival. No sé lo que va a pasar, pero sabemos de las dificultades que hay para conseguir puntos cada semana", continuó sobre la lucha por el ascenso.

"Mi único objetivo es el Albacete. Intentar hacer un gran partido, interpretar bien el juego e intentar ganar al Albacete. El siguiente objetivo será el Espanyol. Y el siguiente, la Ponferradina. Y el siguiente, el Mallorca. Y así sucesivamente", agregó.

Por último, aseguró que el Sporting peleará hasta el final por estar entre los tres primeros: "Es complicado competir con ellos. Otra cosa es que nosotros vamos a hacer lo imposible por estar cerca de ellos, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a intentar competir e intentar estar cerca de ellos. Eso quiere decir que estaremos haciendo las cosas muy bien. Ese es nuestro objetivo. ¿Complicado? Claro que es complicado".