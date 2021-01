David López, 200 veces 'perico': "Primera es donde este club merece estar"

El centrocampista del Espanyol David López afirmó que, de cara a 2021, todos los componentes del vestuario sueñan con "volver a Primera División", ya que es el lugar, según comentó, "que se merece el club", sin olvidar el deseo de que la pandemia del coronavirus "nos deje tranquilos".

El futbolista, por otra parte, se mostró muy satisfecho de haber alcanzado los 200 partidos con el Espanyol. "Cuando estás en la cantera, te planteas como un objetivo a largo plazo poder llegar entrenar con el primer equipo. Yo he conseguido eso, he jugado ya 200 partidos y soy el capitán", afirmó en declaraciones al club.

El catalán, además, señala que llevar el brazalete "es una responsabilidad enorme y un orgullo que cualquier 'perico' estaría dispuesto a asumir". David López ha tenido una trayectoria ascendente desde que debutó con el primer equipo hace diez años. El jugador subrayó que ha crecido "como futbolista y como persona".

"He vivido con el Espanyol muchas cosas que me han transformado. Lo que más influye son los fracasos, los errores, equivocarte y perder", insistió.

El canterano recordó algunos de los momentos más significativos de su carrera: "De buenos recuerdos tengo muchos. Mi debut, mi primer gol contra el Valencia o los dos tantos que he hecho contra el Barcelona. Aunque me gustaría borrar el descenso, es de los peores momentos que he vivido junto a mi lesión de rodilla".