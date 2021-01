David López criticó la roja a Lluis: "Ni el árbitro sabe por qué lo expulsa"

David López no entiende por qué el árbitro expulsó a su compañero Lluis en el partido de Liga contra Las Palmas, en el que los de Vicente Moreno cayeron. Como capitán del equipo que es, tomó la palabra tras la contienda y se mostró de lo más indignado.

"Ni él sabe por qué lo expulsa. Hubo dos errores graves que nos perjudicaron: el del primer gol y la expulsión. Te condicionan. El árbitro pitó faltas que… no voy a hablar del arbitraje porque no es excusa. No tenemos que hablar del colegiado, no hay que perder el tiempo", dijo.

"Cometimos errores que no hay que cometer y esto sigue. No se puede hablar de los árbitros, mejor que no. Es complicado. Prefiero hablar de que somos mejores de lo que hemos hecho hoy y hay que demostrarlo", añadió el jugador, que, contento con el trabajo del plantel 'perico'.

"Ganar tras la expulsión no era imposible, pero sí más difícil. Creo que estuvimos en el partido hasta el final. El gol de Nico Melamed nos hubiera metido de lleno. Este es un contratiempo que no esperábamos, pero hay que seguir. Sabíamos que un gol nos podía dar algo y, a la larga, servir para ganar. Pero no ha sido posible", dijo además.