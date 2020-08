David Mayoral, ilusionado como un cadista más

Este lunes ha sido presentado David Mayoral en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. El atacante ha estado acompañado por el director deportivo del club, Óscar Arias. "Viene ocupando la posición de extremo, muy del gusto de nuestro técnico y que va a estar con nosotros hasta 2023", explicó.

Mayoral se mostró "feliz" por llegar al Cádiz. "Llego con mucha ilusión a este gran club. Estuve muchos tiempos en el Valladolid que acabó con dos cesiones. Muy ilusionado, muy contento y con muchas ganas de trabajar para aportar todo lo que pueda a este gran club", señaló.

Por otro lado, analizó sus cualidades y su posición en el campo. "Soy un jugador que tiene mucha polivalencia. Me encuentro bien en todas las posiciones. Depende de lo que quiera el entrenador y requiera el partido. Puedo jugar en todas las posiciones, ojalá pueda jugar y me da igual dónde", comenzó diciendo.

"Soy un jugador que puede encajar en este club porque soy rápido, que es lo que busca el míster. Me gusta ir al espacio, me gusta encarar, soy atrevido y muy trabajador que es lo que caracteriza a este equipo. Podía encajar en el equipo por mis condiciones, por mi manera de jugar. Es un club con mucha historia, estaba cerca de ascender cuando firmé y no dudé en ningún momento venir aquí", amplió.

Y, finalmente, apuntó al objetivo verdadero del Cádiz. "Es la categoría más difícil, están los mejores equipos, lo mejores jugadores y se van a necesitar más cosas. El equipo está muy bien, se hizo una buena temporada en Segunda y yo creo que está preparado para conseguir la permanencia en Primera", concluyó.