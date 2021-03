David Moyes despeja los rumores de traspaso de Declan Rice

El técnico escocés del West Ham ha aclarado contundentemente que no tiene en mente dejar salir a la joven promesa inglesa dado los recientes rumores sobre su salida a equipos punteros de la Premier League.

"Declan vale mucho más de 100 millones de libras, mucho más", aseguró David Moyes en unas declaraciones a 'Sky Sports'.

Además, el técnico escocés aclaró: "Declan tiene contrato ante todo, así que no puede ir a ningún lado. No hemos tenido una oferta por Declan y espero que no tengamos una."

Rice es uno de los capitanes del West Ham e internacional con la Selección Inglesa.