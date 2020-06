David Simón cree que, con el parón, han crecido bastante

Para David Simón, el parón ha servido de mucho. Se trata de un nuevo comienzo, una nueva temporada para él, que lleva sin saltar al terreno de juego desde septiembre de 2019 debido a una pubalgia. En unas declaraciones recogidas por el diario 'AS', lo analizó.

"Es un año muy atípico. La lesión, operación… antes de empezar ya tenía el alta y vino la cuarentena… Lo tomo por el lado positivo. Me ha venido bien, el cuerpo ha descansado y es como si empezara una temporada nueva. Desde fuera he intentado apoyar y he vivido una batalla contra mí mismo por esta lesión tan fastidiada. Más que ansia, tengo muchas ganas y esos nervios de la vuelta", afirmó.

"Hay muchos partidos, mucha carga en poco tiempo y habrá que rotar. Los cinco cambios para los entrenadores son una alegría. Puedes cambiar jugadores, esquema… lo veo bien porque van a ser jornadas intensas y va a hacer falta casi siempre gastar todas las sustituciones", añadió.

"Es diferente y la actitud que tenemos que tomar es la de estar centrados todo el partido. Comunicarnos mucho, hablar entre nosotros y meter intensidad. He visto al equipo muy metido y creo que estamos preparados. He visto a la gente bien, jugadores que han crecido bastante en este parón", finalizó.