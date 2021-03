David Soria anuló al líder con un recital bajo palos

Relegado al banquillo por Rubén Yáñez durante nueve jornadas de LaLiga, David Soria no paró hasta recuperar la confianza de su entrenador, José Bordalás, que hace seis partidos volvió a contar con su primer portero de siempre para recibir regalos en forma de actuaciones como la que completó ante el Atlético de Madrid.

Sin Soria debajo de la portería, el equipo de Diego Simeone se habría llevado dos puntos más del Coliseum Alfonso Pérez y habría mantenido su ventaja de ocho sobre el Real Madrid, que no falló en su cita ante el Elche este sábado (2-1).

El 0-0 final encumbró a un guardameta que se vistió de héroe para desesperación de los jugadores del Atlético, que una y otra vez vieron cómo el portero del Getafe desbarataba las ocasiones de un equipo atascado en la primera parte y desatado en los últimos 20 minutos tras la expulsión de Nyom.

El recital de Soria con el que animó LaLiga comenzó a los siete minutos tras salvar un mano a mano ante Carrasco, que no aprovechó un buen pase filtrado entre líneas del argentino Correa. Fue su única aparición en el primer acto. Con el Atlético atascado por la tela de araña que tejió Bordalás, Soria vivió 45 minutos plácidos.

Sin embargo, tras la salida de Nyom del campo, comenzó su verdadera exhibición. Primero, con una mano imposible a un remate a bocajarro de Moussa Dembélé, que se quedó estupefacto tras ver cómo el portero del Getafe despejaba un balón picado.

También probó suerte con un remate mordido Marcos Llorente, pero de nuevo apareció Soria. Luego fue Joao Félix quien lo intentó desde fuera del área, pero de nuevo el nombre de Soria salvó al Getafe. Lodi fue la siguiente víctima tras un intento desde muy cerca. Soria despejó otra vez.

En total, hizo hasta siete intervenciones y solo Luis Suárez fue capaz de superarle con una floritura que se estrelló contra un palo de la portería defendida por el guardameta del Getafe. El Atlético, desesperado, acabó rindiéndose a la actuación del meta del conjunto azulón.

Sin duda, fue la mejor actuación esta temporada de un hombre que ha vivido sus peores momentos en el Getafe esta temporada. Con Bordalás, desde que llegó al club en la temporada 2018-19, siempre había sido titular. Salvo los partidos de Copa del Rey y de la Europa League, Soria jugó todos los de LaLiga menos uno de la campaña de su llegada ante la SD Huesca que se perdió por lesión.

Sin embargo, sorprendentemente, y en una decisión que cogió por sorpresa a muchos, Soria perdió este curso la titularidad ante Yáñez. No jugó en los partidos que el Getafe disputó frente al Cádiz, Celta, Atlético, Valladolid, Elche, SD Huesca, Athletic, Alavés y Sevilla.

Además, algunas de la actuaciones de Yáñez, brillantes, indicaban que no iba a volver a recuperar la titularidad. Pero, en otro giro de los acontecimientos, volvió a formar parte de un once de Bordalás hace seis jornadas para enfrentarse al Real Madrid. Y, desde entonces, no ha soltado la titularidad.

Bordalás, después de su última exhibición, reconoció el trabajo de su portero: "Ha estado fantástico. En el tramo final, el Atlético, con los jugadores que entraron desde banquillo con un nivel similar o mejor que los titulares, fueron a por la victoria. Soria ha estado fantástico. Hoy obviamente nos ha dado ese punto".

Durante unas horas, Soria disfrutará de una nueva condición que durará hasta el próximo partido, el que disputará su equipo ante el Elche decisivo para la salvación. Hasta el domingo, el portero del Getafe será San David Soria, salvador de un equipo necesitado que sobrevivió gracias a sus paradas.