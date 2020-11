David Soria, feliz por dejar la portería a cero

David Soria fue el encargado de analizar el empate del Getafe ante el Eibar. El cancerbero volvió a dejar la portería a cero, lo que supuso una alegría para toda la plantilla.

"Siempre que se deja la portería a cero es importante y con eso sumas siempre. Es lo importante de este domingo", aseguró el portero del Getafe en los micrófonos de 'Movistar LaLiga'.

Eso sí, el punto le sabe a poco al Getafe: "Es verdad que veníamos a por los tres puntos, sabíamos que era complicado, es un campo difícil y con intensidad. Uno quiere ganar, pero es importante el empate. Un punto más y a seguir".

El Getafe llegó a reclamar dos penaltis, pero David Soria no se quiso mojar. "No he hablado con ellos, el segundo lo han reclamado, tampoco lo vi porque la jugada continuaba", explicó.