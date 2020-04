David Soria se toma el confinamiento como aprendizaje

David Soria, portero madrileño del Getafe, declaró que la pandemia global de coronavirus que está afectando a todos los países del mundo y ya ha dejado miles de personas de fallecidas debe servir "para valorar lo que hasta entonces no valorabas" en la vida.

David Soria se encuentra confinado en su casa durante estos días del estado de alarma decretado por el Gobierno español a la espera de saber si se podrá reanudar la competición liguera cuando se frene la crisis sanitaria.

"De esta saldremos todos airosos y reforzados, mejores personas, no me cabe duda, pero ahora es tiempo de reflexión y valoración. Todo pasa por algo en la vida, así que hay que disfrutar del tiempo para mirar dentro de ti y para valorar lo que hasta entonces no valorabas", dijo Soria.

El portero madrileño quiso mandar un mensaje de ánimo para los que están "luchando en el hospital contra el virus" y también para "los sanitarios que están trabajando y se están exponiendo cada día".

"Os doy las gracias con el corazón en la mano, por vuestra labor y vuestra valentía", comentó Soria, en declaraciones difundidas por el club madrileño.