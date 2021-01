De Blasis reconoció haber vivido un año extraño

El Cargagena presentó este martes a Pablo de Blasis de forma oficial. El centrocampista, que se encontraba sin equipo después de su paso por el Eibar, aterrizó en el Cartagonova con la carta de libertad bajo el brazo.

El jugador atendió a los medios durante su presentación: "Vengo con la esperanza de poder jugar más arriba y poder ayudar al equipo en la parte ofensiva".

"No ha sido nada fácil, es la primera vez que me tocó vivir una situación así pero este año ha sido muy extraño para todos. He intentado prepararme lo mejor posible en el aspecto individual, entrenando fuerte para que el día que me toque estar en un equipo esté fuerte", agregó.

Además, De Blasis agregó sobre LaLiga SmartBank: "Esta división sigue siendo la élite. Es fuerte y se compite de una manera parecida a la Primera, con diferentes matices, pero es difícil para destacar y competir".

"Es un torneo muy largo y no hay que mirar solo la clasificación. Hay material, los compañeros, los técnicos... en el club se nota mucho la motivación que hay y las ganas de cumplir el objetivo. Eso cuenta mucho y no tanto la posición actual, que refleja unos resultados, pero a mitad del campeonato se puede cambiar el rumbo tranquilamente", añadió.