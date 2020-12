De Boer 'rajó' de su etapa en el Inter

En una entrevista a 'AD.nl', Frank de Boer lanzó un dardo al Inter de Milán, equipo en el que no pudo triunfar y apenas estuvo tres meses. Llegó en agosto de 2016 y fue cesado en noviembre.

"Había una situación particular en el Inter cuando llegué. Seguramente podría haberlo hecho mejor, actuar de otra manera, pero la dinámica interna y externa de la empresa no me ayudó en nada, complicaron aún más las cosas", empezó relatando el ahora seleccionador neerlandés.

De Boer cree que, aunque no estuvo quizá a la altura, nadie podría trabajar bien en ese ambiente: "Estoy convencido de que casi ningún entrenador podría haberlo hecho bien en ese entorno en ese momento. Y esto lo demuestra el hecho de que después de mí llamaron a tres técnicos, Pioli, Vecchi y Spalletti".

Para acabar, el técnico, que solo dirigió al Inter en 14 encuentros, lamentó haber llegado a un club como ese en otras circunstancias: "Fue una lástima que todo acabara así. Para llevar a cabo aquel proyecto se necesitaba más tiempo".