De Bruyne abrió la puerta a salir del Manchester City

Kevin de Bruyne es talento puro y, a priori, un jugador con futuro en el Manchester City. Sin embargo, la sanción de dos años sin competir en Europa ha cambiado su manera de enfocar las cosas, comentó en una charla con el medio belga 'HLN'. Por primera vez, abrió la puerta a cambiar de club.

Si el recurso de la entidad británica no prospera, el elegante centrocampista meditará una salida. "El club nos ha dicho que va a apelar y que está casi al 100% seguro de que tiene razón. Por eso estoy esperando ver qué pasará. Confío en mi equipo". Una vez hecha la declaración, revisaré todo. Dos años (sin fútbol europeo) serían muy largos. En el caso de ser un año podría verlo", aseguró.

Además, De Bruyne reseñó que no vinculará su futuro al de Guardiola: "No voy a dejar que mi decisión dependa de lo que haga Pep. Por supuesto, ya he trabajado con otros entrenadores y cuando Pep se vaya tendré que seguir trabajando con alguien más".

El internacional belga, acechado por el Madrid, se refirió a las propuestas que en los últimos años no han dejado de llegarle. "Ha habido muchos equipos que han preguntado. Pero, para ser honesto, estoy muy feliz en el City. Juego para uno de los mejores equipos del mundo, juego en Inglaterra, la liga más competitiva, y eso me gusta. Sigue siendo un desafío ser el mejor y yo también lo necesito. Lo que viene, viene. Pero no es que haya tratado de abandonar el City en esos cinco años. También me he mantenido tranquilo para mis transferencias anteriores. Nunca he tenido ningún problema y siempre he esperado mi momento", aclaró.

De Bruyne finalizó su intervención negando "conversaciones reales sobre una extensión de contrato". "No sé qué pasará. Estamos un poco en el limbo con todo lo que está sucediendo ahora en el mundo. Cuando la temporada finalmente termine, puede haber una oportunidad para mirar hacia el futuro. No es el momento de pensarlo ahora mismo", finiquitó.