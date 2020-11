De Bruyne echa de menos a Hazard: "Ha tenido un mal año, es una pena"

Kevin de Bruyne echa de menos a Eden Hazard en la Selección Belga. En la previa del partido ante Inglaterra, el centrocampista se acordó del madridista, baja por tener el COVID-19, ante los medios.

"Es una pena que no esté aquí. Ha tenido un mal año... Estaba volviendo y tener el virus es una pena porque estaba regresando bien", dijo sobre su compatriota.

Eso sí, De Bruyne no quiso caer en lamentos por su ausencia: "También he de decir que es algo con lo que tenemos que lidiar. Alguien hará su trabajo. Ojalá vuelva pronto y bien. Ha tenido un año difícil por las lesiones, pero no tengo dudas de que volverá bien".

El jugador del City también analizó el choque ante Inglaterra, país en el que juega con su club: "Perdimos en Wembley y ahora tenemos que jugar muy bien para sumar los tres puntos. Nos quedan dos partidos, así que hay que esperar y ver qué pasa. Tenemos que mostrar que somos mejores y ojalá transformemos el buen juego en resultados".

"No hablas mucho de eso, a veces das tu opinión y hablas sobre quién lo hizo bien o no. Pero no mucho", agregó sobre si habrá conversaciones con sus compañeros sobre el partido tras el mismo.