"De Bruyne es extraordinario, pero Gabriel fue el hombre de la eliminatoria"

Pep Guardiola volvió a hacer historia. El catalán se convirtió en el primer técnico en batir a Zidane en una eliminatoria de Champions. Tras el partido, estaba exultante, aunque en todo momento quiso dejar claros los méritos del Real Madrid.

"Lo que más me preocupaba era aguantar en los malos momentos. Cuando juegas contra el Real Madrid, te das cuenta del empaque, de que saben jugaro estos partidos como nadie, y son muy buenos. Sabíamos que iba a pasar. En la primera mitad, aunque no lo queríamos, jugamos un poco con el freno de mano por el 1-0. Los tres de en medio, son muy buenos, igual que Benzema. No es fácil jugar contra ellos, pero en la segunda mitad hemos estado muy bien. Curiosamente, no hemos marcado en nuestras ocasiones y sí lo hemos hecho en los errores de ellos. A veces el fútbol te da esto", comenzó diciendo el entrenador 'citizen'.

"Hacía mucha humedad y aquí no estamos muy habituados, los jugadores de aquí lo sufren mucho", dijo de modo curioso antes de celebrar que elimaron "al tres veces consecutivas campeón de la Champions". "Nos gustaría poder decir que ya estamos en la final, pero queda mucho. No tenemos historia en esta competición, no tenemos peso en Europa. Poder ir a Lisboa para ver qué hacemos nos da mucha alegría", añadió.

"Sabíamos que íbamos a sufrir, pero concedimos poco. Hubo una gran parada de Ederson, pero en el segunda parte, no mucho. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, todos ellos", significó Guardiola, que no obstante, no ocultó responder a la pregunta del partido de De Bruyne.

"Ha estado muy bien. Creo que en la primera parte le ha costado, pero es que es un jugador extraordinario. Cuando puede correr un poco es único, pero creo que Gabriel es el hombre de la eliminatoria. Allí hizo el gol, el penalti, dio la asistencia del primero, ha hecho el segundo gol, y ha sido muy influyente en la fase decisiva. Kyle Walker también ha estado muy bien... Hemos estado a un buen tono", sorprendió.

"En las dificiultades es porque el rival es muy bueno y puede pasar. A nosotros nos gusta mucho salir desde atrás y nos ha costado mucho con ellos. Hacen mano a mano, presión muy intensa, te obligan a tirar en largo y son fuertes. En la segunda mitad estuvimos mejor, nos hemos puesto más abiertos y nos hemos encontrado más cómodos", argumentó.

Ahora el camino indica que toca vérselas con el Olympique de Lyon, que confirmó la sorpresa ante la Juventus. "Hablé con el departamento de 'scouting' y me dijeron: '¡Estad alerta!'. Tenemos siete u ocho días para prepararnos. Ahora toca y disfrutar y al día siguiente ya pensar en ello. Pero para ganar la Champions hay que vencer a equipos como Madrid, Barça...", aseguró el de Santpedor.

Acerca de la curiosa charla que mantuvo con Zidane al término del choque sobre el terreno de juego, se limitó a decir que le felicitó "por el título de Liga" y que hablaron "de la familia". "Ojalá un día podamos cenar juntos y hablar", comentó justo antes de zanjar la entrevista con 'Movistar +'.

Curiosamente, a Guardiola se le trasladó la difícil situación con Gareth Bale en la plantilla de Zidane y, aunque no quiso hablar de ello, sí descartó que el Manchester City esté interesado en él.