"De Bruyne jugará, le necesitamos; ¿Agüero? Veremos"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, pasó por rueda de prensa para analizar el compromiso de la decimotercera jornada de Premier ante el Southampton, tercer clasificado en Inglaterra, un partido que se disputará este sábado 19 de diciembre a las 16 horas.

El City visita a los 'saints' con necesidad de puntos, algo que el propio entrenador catalán ha reconocido ante los medios, donde ha dado la clave para dejar atrás estos problemas de cara al gol: "Insistir, insistir e insistir. No hay otra. Es la única forma que entiendo para mejorar de cara a puerta. 25 tiros no fueron suficientes contra el West Brom, pero espero que algún día rompamos esa mala racha".

"Comparando los datos de las últimas temporadas, la realidad es que tenemos que marcar más goles. Todo el mundo lo sabe, el equipo lo sabe. No corresponde a un solo jugador, pensar esto sería un error. Es un tema colectivo y vamos a trabajar en ello. El año pasado fuimos el equipo más goleador de la Premier, marcamos más incluso que el campeón. El primer año que ganamos la Liga marcamos 40 goles en las primeras 12 jornadas. Ahora llevamos 18. Es evidente que, mirando los datos, debemos mejorar", añadió Pep.

Y prosiguió: "Está claro, cada situación es un nuevo reto. Creo que podemos jugar mejor, la verdad. Para mí la respuesta que debemos dar es esta. Creo que hicimos un buen partido ante el West Brom, pero en algunos principios del juego podemos mejorar. Jugar todos mejor, no esperar que los delanteros marquen más goles y ya está".

Sobre la situación de jugadores como Agüero y De Bruyne, explicó: "No se cuántos minutos podrá jugar Agüero. El jueves entrenó con el equipo, los dos días anteriores no. Veremos. De Bruyne no va a descansar. Es muy importante para nosotros y lo necesitamos".

Además, el técnico español comentó sobre el rival: "El Southampton tiene un entrenador excepcional. Lo conozco un poco de mi tiempo en Alemania, su paso por el RB Leipzig… Este Southampton es un equipo que sabe perfectamente lo que hacer en cada momento. No me sorprende su éxito esta temporada. Cuando un equipo está en esta posición tras 12 partidos es porque algo están haciendo bien".