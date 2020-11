De Bruyne tiene claro su futuro: negocia él y sin representante

De Bruyne tiene claro que quiere seguir en el Manchester City. Pese a que todavía mantiene su vínculo con el cuadro británico hasta junio de 2023, el club planea un nuevo contrato que mejore las condiciones del futbolista belga, que vive un gran estado de forma. Es decisivo en el equipo.

En plena concentración con la Selección Belga y después del triunfo de los de Roberto Martínez frente a Inglaterra, el centrocampista se expuso en zona mixta y no tuvo reparo en hablar sobre sus negociaciones con el City.

"Estoy feliz en Mánchester. Estoy en un buen club, con buenos dueños. Estamos en conversaciones", desveló el futbolista, consciente de que su carrera pasa por un gran momento a las órdenes de Pep Guardiola.

Pronto espera que esas charlas lleguen a un buen puerto: "Por el momento estoy haciendo las negociaciones yo mismo. Cuando quieres quedarte, no es tan difícil".

Por lo tanto, De Bruyne no ha tenido que echar mano de un representante, una figura con la que no cuenta entre sus allegados tras los problemas de dinero que tuvo con Patrick de Koster, su ex agente.