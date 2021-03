De compañero de Ronaldo a vender carne en la Patagonia

Pocos futbolistas, y menos vendedores de carne, pueden presumir de haber coincidido con Ronaldo Nazário. Y Sixto Raimundo Peralta es uno de ellos. El ex futbolista, en 'grandhotelcalciomercato', repasó su carrera y relató cómo es su día a día actual como ganadero y profesor.

"El Inter te quiere, me dijeron, y no lo pensé. 'Zanetti, Recoba, Córdoba, Zamorano te esperan. Y Ronaldo...'. Me convencieron rápido e hice las maletas", comenzó explicando. La tesitura se fue torciendo, "pero no puedo decir que no valió la pena".

"Cuando llegué, sabía muy bien que no tendría mucho espacio. Conocí a Lippi, luego Tardelli se hizo cargo del equipo. El equipo me había recibido muy bien. Recuerdo que Zanetti me dijo que podía preguntarle cualquier cosa y él estaría allí. Aún no tenía hijos, pero ya era paterno: para mí, fue realmente especial y siempre le estaré agradecido", relató sobre su adaptación 'nerazzurra'.

"Hice mi debut con el Inter en la Supercopa, luego también jugué dos partes en la Copa de Italia y la Copa de la UEFA. Tres partidos en total, pero seguía siendo un inmaduro", dijo antes de contar su paso al Torino: "Necesitaba personas con experiencia para buscar un ascenso. Logramos ganar el campeonato. La afición, a pesar haber jugado únicamente cuatro partidos, siempre me reconoció".

De ahí en adelante, su carrera le llevó a Inglaterra, Argentina, México... y a vender carne en la Patagonia. "Ahora me he convertido en emprendedor. Vendo carne que crío en la Patagonia, también jugué baloncesto y tengo una escuela de fútbol para niños de cuatro o cinco años. Debo decir que en mi vida profesional no me he aburrido del todo: he conocido muchos mundos diferentes, muchas personas con las que todavía tengo una relación".

"Le diría a un joven jugador argentino que aproveche la llamada de Europa de inmediato. Es un viaje difícil, lleno de dificultades, de días felices, pero también terribles. Si vive con la ansiedad de obrar mal, no podrá disfrutar de los muchos momentos hermosos que encontrará. Hay que probar, tener ese coraje", aconsejó.