¿De dónde viene ese pique enorme entre Ibrahimovic y Lukaku?

En medio de un 'Derby della Madonnina', Ibrahimovic y Lukaku se enzarzaron en un cara a cara que tuvo coletazos hasta la expulsión del sueco. Los dos continuaron su pique en los vestuarios. "Vete a hacer tus ritos vudús de m*erda, pequeño burro", lanzó el sueco. "Que te f*ollen a ti y a tu mujer", respondió el belga.

Un comportamiento entre ambos que ahora exige una pregunta: ¿de dónde viene ese pique? Solo los protagonistas pueden responder con certeza a esa cuestión, pero los dos delanteros mantienen ese cara a cara desde hace años.

Ibrahimovic y Lukaku compartieron vestuario durante unos meses en el Manchester United en la última temporada del sueco y en la primera del belga. Fue su sustituto en Old Trafford.

Sin embargo, en Mánchester no parece que se iniciara ese divorcio... al menos por parte de Lukaku. De hecho, el belga dedicó algunas palabras de cariño a Ibra en declaraciones a los medios oficiales del United en marzo de 2019: "Me di cuenta de lo competitivo que era. Me hizo cambiar. Aprendí de él que debo estar concentrado, trabajar duro y disfrutar, puesto que Ibra es un tipo con el que te puedes divertir. Todo lo que aprendí de él fue increíble, desde sus historias cuando estaba en el Inter, en el Barça o en el Ajax".

No ocurrió lo mismo con Ibra. El sueco, también en 2019, en 'La Gazzetta dello Sport', recordó con superioridad el tiempo que compartieron como 'red devils': "Hicimos una apuesta. Le dije: 'Te daré 50 libras por cada control bueno que hagas'. 'Y si hago todos bien, ¿qué más me darás después?', me contestó. 'Nada, solo te haré un mejor jugador', insistí. No aceptó. Creo que tenía miedo a perder...".

Años más tarde, en la 2019-20, los dos aterrizaron en la Serie A y en Milán... pero en dos rivales históricos como son Inter y Milan. Antes del primer derbi de este curso ya se dejaron algunos recados.

Lukaku, antes del encuentro del mes de octubre en el que se impuso el cuadro 'rossonero' por 1-2, se proclamó como rey de la ciudad, algo que tocó la moral de Ibra.

Tras ese partido y la victoria -con dos goles de Ibra y uno de Lukaku-, el sueco no dejó escapar la ocasión y respondió en sus redes sociales: "Milan no tiene un rey, tiene un Dios".

Ahora, tres meses después, ese pique 'sano' entre los dos pasó a mayores en un momento que no será recordado con orgullo por ninguno de los protagonistas...