De fichaje frustrado del United a soñar con entrenar a la Roma

De Rossi es leyenda de la Roma y jugador idolatrado en Boca, donde se retiró. Ahora, tras colgar las botas, quiere comenzar una nueva etapa, si bien no sabe aún dónde lo hará.

El jugador italiano ya estuvo cerca de jugar en Old Trafford, aunque en su etapa como jugador. "Desde pequeño me ha encantado el United. Fue la elección correcta no ir a Mánchester porque estaban Keane y Scholes, jugadores increíbles", dijo a 'Sky Sport'.

De Rossi confesó cuál va a ser su siguiente paso. "Fui por un camino en el fútbol que no es único, sino raro. Jugar 20 años en un equipo no sucede todos los días. No puedo soñar lo mismo si me convierto en entrenador", empezó.

"Me gustaría entrenar a la Roma, pero primero tengo que convertirme en entrenador y para hacerlo hay un camino de crecimiento que todos los entrenadores jóvenes necesitan. En pocos días pasé de ser un futbolista viejo a un entrenador joven", aseveró.

“Querría sentarme en ese banco, pero no tengo prisa para que esto suceda. Supongo que espero que suceda: lo hará si me he convertido en un buen entrenador y no porque haya sido muy jugador importante para la Roma”, matizó.

Informó el 'Corriere dello Sport' apuntó que De Rossi tiene tres opciones para empezar su carrera como entrenador: ayudante de Mancini en la Selección Italiana, técnico en un equipo de segundo nivel o entrenar en el extranjero.