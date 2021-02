De ganador a ganador: Ancelotti se rindió a Guardiola

Carlo Ancelotti no tuvo más que elogios a la hora de hablar de Pep Guardiola, su rival en el banquillo este miércoles, cuando Everton y Manchester City se miden a partir de las 21:15 en Goodison Park.

El historial como entrenador del italiano es sobresaliente, hasta Zinedine Zidane nadie había ganado tantas Champions League como él (3). El Everton apostó por él para crear un proyecto ambicioso y su discurso es tal. Y medirse al City es una gran prueba para los suyos.

"Solo puedo juzgar el trabajo que Pep está haciendo e hizo. Puedo juzgar su estilo, cómo dirige el equipo. Por lo que está haciendo puede ser considerado uno de los mejores entrenadores del mundo, no hay duda", explicó Ancelotti.

"Tengo mucho respeto por lo que ha podido hacer en el Manchester City, pero también en el Bayern y en el Barcelona. Ha llegado a la cima, sin duda", continuó el italiano. Entre Guardiola y él, en la banda de Goodison Park habrá 49 títulos: 29 del español, 20 del italiano.

Contra el City, el Everton tiene un reto mayúsculo, aunque a Ancelotti le preocupa competir este miércoles y caer contra rivales a priori más débiles: "Es una temporada impredecible, los partidos que parecen más fáciles que otros se vuelven cada vez más difíciles".

"Tuvimos experiencia de eso contra Newcastle y Fulham. Es este tipo de temporada, no somos el único equipo que pierde este tipo de partidos en casa. El único equipo que no perdió este tipo de partidos es el Manchester City", expresó.

Al técnico de los 'toffeees' le dolió mucho la última derrota contra el Fulham: "Por supuesto que estamos frustrados y decepcionados. Perdimos una oportunidad de escalar en la tabla con este partido y tenemos que encontrar otra solución para sumar puntos".

Por otra parte, Carlo Ancelotti confirmó también la baja de Dominic Calvert-Lewin para el City, aunque espera que este semana pueda volver a entrenar y apunta al fin de semana: "Es cuestión de días, espera estar disponible el sábado contra el Liverpool".

La baja del delantero es muy sensible: "Es realmente importante porque nos da la oportunidad de jugar de diferentes maneras. Sin él perdemos algunas oportunidades de jugar, pero hemos jugado muy bien sin él, como ante los Wolves. Así que no estoy preocupado por los jugadores que no están jugando, estoy preocupado por los jugadores que jugarán mañana".