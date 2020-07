De Gea, de nuevo en la diana mediática

La prensa inglesa se ha despachado a gusto con David de Gea. Señalado en la eliminación a manos del Cheslea, las críticas no tardaron en llegar, comenzando por su propio entrenador.

La avalancha no ha parado. Empezó Solskjaer, siguió Mourinho, y ahora el portero español está viviendo una suerte de 'dèjá vu', una vez más.

"No fue el final de una era, si no el final de un aura. Este será recordada como el partido en el que De Gea perdió el control, el constante declive del portero del Manchester United le ha hecho pasar de ser el mejor del mundo a una carga para su equipo", espetó 'Mirror', tras el partido.

El titular de esa reflexión era, si cabe, más duro: "La pesadilla de David de Gea en Wembley es una nueva confirmación de su declive".

También ex 'red devils' como Gary Neville han atizado con dureza al portero español. "Está irreconocible en comparación del portero que ganó el 'Player of the Year' cuatro de los últimos cinco años. Está cometiendo muchos errores. Un David de Gea en forma y con confianza para los tres de hoy", aseguró.

"Si fuera Ole Gunnar Solskjaer, estaría preocupado por el nivel de sus actuaciones, pero no le dejaría fuera todavía. Es sólo una pérdida de confianza", añadió.

En lo que todos parecen coincidir es en que su tiempo ha pasado. Sea por confianza o no, esa irregularidad es impropia de un portero de su categoría, y todos piden a gritos la vuelta de Dean Henderson.

"Creo que si traes de vuelta a Henderson es para ser el número uno del equipo. Sólo debe traerle de vuelta para ser titular, si no debería dejarle cedido para que siga cogiendo experiencia. ¿Pero es el momento de volver? Sí, creo que ese momento ha llegado", dijo Alan Shearer.

También 'The Sun' dejó caer esa idea. "No tiene sentido aparcar el autobús cuando tiene un portero que no puede parar", escribió el tabloide, en un artículo titulado "Las cantadas de De Gea ayudan a los blues a plantarse en la final de la FA Cup".

El Manchester United sigue luchando por meterse en la Champions, a costa de Leicester o Chelsea. Tiene 62 puntos, y seis más por sumar. Los 'foxes' tienen también 62, y un último partido por delante, y el Chelsea, 63, también con dos encuentros pendientes.